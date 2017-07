Modelka plus size na okładce Elle

Ashley Graham osiągnęła niebywały sukces. Jej zdjęcie pojawiło się na okładce letniego wydania francuskiego magazynu mody "Elle".

Zdjęcie Ashley Graham /Face to Face/REPORTER /East News

Jeszcze parę lat temu, to by się nie mogło wydarzyć. Modelki plus size były jedynie modową niszą i obiektem kpin. Nie były obecne w na pokazach, w kampaniach czy magazynach modowych. Teraz się to zmienia, a sporą rolą w procesie zmian odgrywa piękna Ashley Graham.

Pochodząca z Nebraski amerykańska modelka pojawiła się już na takich prestiżowych okładkach jak "Vogue", "Harper's Bazaar" czy "Glamour". Ashley nie tylko prezentuje nieskazitelny wizerunek podczas sesji zdjęciowych, ale też bez zbędnych obróbek i upiększeń pokazuje jak naprawdę wygląda jej ciało. I że można się nim cieszyć w każdym rozmiarze.

Modelka bierze udział w kampanii "Health at every size" czyli "Zdrowie w każdym rozmiarze", promującą aktywność fizyczną bez względu na rozmiar ubrań, które się nosi.

Sama Ashley jest żywym dowodem na to, że nie trzeba mieć perfekcyjnej sylwetki, żeby osiągnąć niesamowity sukces.

My jej kibicujemy, a Wy?