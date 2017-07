Naga Krupa na basenie

Joanna Krupa po rozwodzie z mężem spędza wakacje z Dawidem Wolińskim na Mykonos.

Zdjęcie Joanna Krupa /Getty Images

Modelka i prezenterka wybrała się na zasłużone wakacje do słonecznej Grecji z grupą przyjaciół, z Dawidem Wolińskim na czele. Spędzają beztrosko czas nad basenem, ćwicząc jogę, trenując, popijając drinki i pływając.

Wszyscy chętnie też pozują do zdjęć, by potem wrzucić je do sieci i pokazać w mediach społecznościowych.

Joasia jak zwykle nie mogła się powstrzymać przed rozebraniem się do naga i zrobieniem sobie fotki "jak ją Pan Bóg stworzył".

Mamy wrażenie, że fani mogą mieć już lekki przesyt nagością, ale może się mylimy...?