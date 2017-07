Paulina Krupińska na rodzinnych wakacjach

Modelka i prezenterka telewizyjna stawia na rodzinę i często powtarza, że w swoim życiu jest przede wszystkim matką. Paulina nie wyobraża sobie wakacji bez dzieci, mimo, że jej najmłodszy synek ma zaledwie kilka miesięcy. Nic dziwnego, modelka może bowiem liczyć na pomoc ukochanego.

Zdjęcie Paulina Krupińska stawia na wakacje z rodziną /MWMedia

Rodzina spędza właśnie wakacje na Krecie i modelka stara się na bieżąco relacjonować wspólny urlop na Instagramie. Fani zachwycają się letnimi stylizacjami Pauliny chwaląc jej perfekcyjny wygląd. Młoda mama przyznaje, że ma niewiele czasu dla siebie, a podczas wakacji... stroi się tylko na kolację.





Dziś na Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie Pauliny i jej partnera - Sebastiana Karpiela - Bułecki. Modelka postanowiła je skomentować:- Miejscowy chłopak się przyczepił, całkiem fajny, to już niech zostanie #możedziećmisięzajmie Fani zareagowali natychmiast:- Całkiem przystojny się doczepił - nie odczepiaj go Paulinko- Tez bym go przygarnęła hehe , fajny chłopak z tego górala , Odpoczywajcie !!!!- Jak pięknie razem wyglądacie- Takie ten chłopak ma widoki, że aż dziwne, że się nie uśmiecha

Trzeba przyznać, że Paulina i Sebastian tworzą wyjątkowo zgraną i piękną parę. Zgadzacie się z nami?