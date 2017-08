Pokazała wszystko! To zemsta po rozstaniu?

Te zdjęcia przejdą do historii Instagrama. Już dawno żadna polska gwiazda nie zdecydowała się na tak odważne zdjęcia!

Zdjęcie Magdalena Frąckowiak /East News

Ma 32 lata, ciało nastoletniej bogini i mnóstwo odwagi, by pokazywać siebie w stroju Ewy. Magdalena Frąckowiak na co dzień pracuje w Stanach Zjednoczonych jako modelka. Była i jest twarzą najbardziej rozpoznawalnych domów mody na świecie.



W jej portfolio znajdują się takie marki, jak Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier, Carolina Herrera czy Ralph Lauren. Brała też udział w pokazach ekskluzywnej bielizny Victoria's Secret.



W Polsce znana jest m.in z powodu romansu z synem Joanny Przetakiewicz, Aleksandrem, choć w ostatnich dniach pojawiły się plotki, jakoby para już się rozstała. Dowodem końca związku mają być odważne zdjęcia modelki na Instagramie, na których pozuje topless. Wyprzedzając krytykę, Frąckowiak zamieściła krótką informację dla hejterów: ANY PROBLEM? B* THAT HAVE A PROBLEM CAN UNFOLLOW (Jakiś problem? Nie obserwuj).



Trzeba przyznać, że nie każda modelka-celebrytka pozwala sobie na tyle nagości w mediach społecznościowych za jednym zamachem. Myślicie, że robi to na złość Alexowi?