Syn Cindy Crawford modelem w kampanii Balmain

Do grona modeli, dzieci znanych osób dołącza Presley Gerber. Syn Cindy Crawford wystąpił w kampanii Balmain. Prezentuje w niej odzież, głównie spektakularne marynarki z kolekcji na sezon jesień/zima 2017.

Zdjęcie Presley Gerber to jedna z nowych twarzy kampanii Balmain na sezon jesień-zima 2017 /Getty Images

W wywiadzie dla "Vogue Australia" Cindy Crawford wyrażała swe obawy dotyczące kariery córki Kai Gerber, która ma już za sobą pierwsze doświadczenia w modelingu. Czy zacznie sie martwić i synem? Do Kai dołączył bowiem jej brat, Presley, który nie pogardził ofertą wystąpienia w prestiżowej kampanii reklamowej dla marki Balmain.

Reklama

18-latek Presley Gerber to jedna z nowych twarzy kampanii Balmain na sezon jesień-zima 2017. Właśnie została ujawniona seria czarno-białych fotografii z tej kampanii, wykonana przez dyrektora artystycznego paryskiego domu, Oliviera Rousteinga. Tłem do zdjęć były znane miejsca Paryża.



Presley wystąpił w kampanii z innymi modelami, jak: Ton Heukels, Jon Kortajarena oraz Marlon Texeira. Powstała też kolekcja dla kobiet, a Balmain zatrudnił do kampanii reklamowej top modelki Natashę Poly i Larę Stone.



"W tych kadrach odkrywam na nowo to, co zawsze było, w tym piękno Paryża. Kampania ta, najbardziej osobista do tej pory, to mój paryski dziennik" - wyznał projektant (a teraz i fotograf) Olivier Rousteing, mówiąc o swojej pracy dla Balmain. (PAP Life)