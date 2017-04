Caitlyn Jenner i jej przybrana córka nie mają najlepszych relacji.

Zdjęcie Caitlyn Jenner /Getty Images

- Nie wiem, co jest grane. Zresztą, ona też nie chce ze mną rozmawiać. Nie rozmawiała ze mną od niemal dwóch lat. To smutne. Byłyśmy [z Khloe] bardzo, bardzo blisko. Wychowywałam ją przecież. Przez 23 lata to ja ją wychowywałam. Miała 5, gdy się poznałyśmy - opowiada Jenner w wywiadzie dla SiriusXM.

Jak widać relacje rodzinne nie są najlepsze i nie wygląda by uległy one poprawie.