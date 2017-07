Weronika Książkiewicz pozuje nad basenem

Gwiazdy kochają wakacje! Mogą wreszcie pochwalić się fotkami z dalekich podróży, luksusowymi strojami bikini i świetną formą. Tej przyjemności nie odmówiła sobie Weronika Książkiewicz i zaprezentowała na Instagramie perfekcyjną figurę.

Zdjęcie Aktorka może się pochwalić perfekcyjną fugurą /MWMedia

Aktorka nigdy nie miała problemów z wagą. Jej idealną sylwetkę mogliśmy podziwiać w programach "Gwiazdy tańczą na lodzie" i "Taniec z gwiazdami". W ciąży Weronika przytyła zaledwie kilka kilogramów i już kilka miesięcy po porodzie mogła pochwalić się świetną sylwetką. Czyżby stały za tym treningi z Ewą Chodakowską?

Najnowsze zdjęcie, zrobione podczas wakacji we Francji, nie pozostawia wątpliwości: Weronika jest w życiowej formie! Jedna z fanek zamieściła nawet taki komentarz:

- No i dzięki teraz muszę odłożyć tego batonika co mam w ręce, ślicznie wyglądasz





A jak wam podoba się aktorka? Motywuje do pracy nad sylwetką?