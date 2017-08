Zakochany w sobie Michał Szpak

Debiutujący w roli jurora "The Voice of Poland" wokalista pokazał jak bardzo lubi... siebie.

Pogłoski o tym, że Michał Szpak nie jest szczególnie lubiany przez ekipę "The Voice" nie cichną. Mówi się, że nowy juror nie wzbudza ogólnej sympatii głównie dlatego, że jest bardzo gadatliwy, przerywa innym, a jedyny temat, który go naprawdę interesuje to... paznokcie i on sam.

Jakby na potwierdzenie tych"zarzutów" Michał wrzucił na swoje konto na Instagramie filmik, na którym nie robi nic, poza tym, że się... przeciąga. Widać uznał, że jest to na tyle zachwycający widok, że warto go nagrać i zaprezentować prawie 87 tysiącom obserwujących.

Część fanów oceniła wideo bardzo wysoko, ale znalazły się również głosy sugerujące, że wokalistka popada w samozachwyt.

A co Wy sądzicie?