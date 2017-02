5 kroków do tego, by przełamać kulinarną niemoc i ubarwić codzienne menu

Często gotujesz te same dania i wydaje Ci się, że nie potrafisz wyjść poza ramy sprawdzonych już przepisów? Inspiracji poszukaj u eksperta programu „Kulinarnie mocni”, Szefa Kuchni Kamis, Macieja Wawryniuka. Tak jak trenerom Banków Żywności podpowie, jak ubarwić swój codzienny jadłospis bazując na podstawowych składnikach i przyprawach.

Zdjęcie Aby ubarwić domowe menu, nie musisz sięgać po wyszukane składniki, wystarczy wymienić jeden często stosowany produkt na coś nowego /©123RF/PICSEL

1. Porzuć stare przyzwyczajenia

Aby ubarwić domowe menu, nie musisz sięgać po wyszukane składniki, wystarczy wymienić jeden często stosowany produkt na coś nowego. Aby urozmaicić danie dobrym pomysłem, jest również przyprawienie go aromatycznymi ziołami i przyprawami. Na przykład, jeśli zwykle w ramach naszego ulubionego przepisu korzystamy z cukinii - sięgnijmy po bakłażana, a szpinak spróbujmy zastąpić jarmużem.

2. Przyprawy to podstawa

Prostym i niedrogim sposobem na pozbycie się rutyny w kuchni jest zastosowanie aromatycznych przypraw, które wzmocnią smak posiłku. Pamiętaj - gotowanie nie musi być trudne i kosztowne. Chodzi o kreatywność i otwartość na nowe smaki. Już szczypta aromatycznego kminu, kardamonu czy kolendry wystarczy, by nadać potrawie zupełnie nowego charakteru. Właśnie takiego podejścia uczy trenerów Banków Żywności Maciej Wawryniuk w ramach programu "Kulinarnie Mocni". Trenerzy z Banków Żywności odkryli takie połączenia, jak dodatek imbiru do flaczków, czy pieprzu do słodkich sosów i deserów z truskawkami.

3. Sposób podania ma znaczenie

Aby odmienić dania, wystarczy od czasu do czasu zmienić formę ich podania np. to co zwykle podajemy w formie dania głównego w większym naczyniu, tym razem podajmy w formie "finger food" (przekąsek) i zaserwujmy na innym niż zwykle talerzu lub półmisku.

- Jemy oczami, dlatego to jak prezentuje się przygotowana przez nas potrawa ma ogromne znaczenie i może zachęcić największych niejadków do spróbowania czegoś nowego - podpowiada Maciej Wawryniuk.

4. Otwórz się na nowe trendy

Inspiracji szukaj też poza kuchnią - ciekawe informacje możesz znaleźć w Internecie, w prasie, a także w kulinarnych programach telewizyjnych. Wymieniaj się przepisami ze znajomymi, sięgaj po stare książki kulinarne i przepisy babć. Często dania, którymi zachwycamy się w restauracji można z łatwością przygotować w domu.

5. Zdjęcia potraw to tylko podpowiedź

Nie ograniczaj swoich pomysłów do wyglądu i sposobu podania znalezionego przy przepisie. Kulinarna moc jest w Tobie - wyobraź sobie efekt końcowy, dodaj do tego doświadczenia kulinarne, a z pewnością przygotujesz niecodzienne danie.

Czym jest projekt "Kulinarnie Mocni"? To wspólna inicjatywa Federacji Polskich Banków Żywności, organizacji społecznych i McCormick Polska, właściciela marki Kamis. W ramach projektu trenerzy przez kilka miesięcy prowadzą zajęcia z mieszkańcami różnych miast Polski, które zostały objęte Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej. Dzięki temu uczestnicy lokalnych warsztatów poznają sposoby na proste, zdrowe i pomysłowe posiłki, a także uczą się, jak wykorzystywać zioła i przyprawy, by wydobyć głębię smaku tych dań.