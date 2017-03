Aksamitny serniczek

Prosty i klasyczny - ulubione ciasto wielu osób!

Czas przyrządzenia: 60 minut Składniki dla: 16 porcji Składniki 10 dag masła

15 dag cukru

2 op. cukru waniliowego

6 jajek

1 kg mielonego twarogu

15 dag gęstej kwaśnej śmietany

10 dag śmietany kremówki

1 op. budyniu waniliowego

4 łyżki kaszy manny

1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia

20 dag rodzynek

cukier puder do oprószenia

Sposób przygotowania

Oddziel żółtka od białek. Masło utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym. Kiedy masa będzie puszysta i jasnokremowa,kolejno dodaj do niej żółtka. Potem porcjami domieszaj twaróg, a następnie kwaśną śmietanę oraz śmietanę kremówkę.Wsyp kaszkę, proszek budyniowy oraz proszek dopieczenia. Białka ubij, delikatnie wymieszaj z masą serową.Wrzuć rodzynki. Ponownie przemieszaj masę łyżką.Blachę wyłóż pergaminem. Na spodzie rozsmaruj masę serową. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 175°C.Piecz przez godzinę. Ew. na ok. 15 minut przed końcem pieczenia przykryj ciasto kawałkiem pergaminu, by wierzch sernika zbytnio się nie przyrumienił. Ciasto wystudź. Przed podaniem sernik oprósz cukrem pudrem.