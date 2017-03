Anna Lewandowska poleca na wiosnę - czekoladowy pudding

Domowy, czekoladowy pudding na drugie śniadanie poleca z wiosną Anna Lewandowska. "Pycha" - zapewnia na profilu żona naszego najlepszego piłkarza Roberta Lewandowskiego.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Składniki potrzebne do przygotowania czekoladowego puddingu to: awokado, banan, łyżka gorzkiego kakao 80 proc., łyżka musu kokosowego, 100 ml mleka roślinnego np. kokosowego, szczypta cynamonu, pół garści żurawiny suszonej do posypania - czytamy na facebookowym profilu Anny Lewandowskiej.

Reklama

"Zblendowałam wszystkie składniki, następnie przełożyłam do szklanych miseczek i włożyłam do lodówki na ok 1 h." - opisuje sposób przyrządzenia puddingu żona Roberta Lewandowskiego.

"Sprażyłam suszone owoce, moczyłam 15 minut, później po wyjęciu puddingu z lodówki posypałam żurawiną, aby nadać lekko kwaśny smak" - dodaje Anna Lewandowska.

Reakcja internautów? "Mniam, mniam,..". (PAP Life)