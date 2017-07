Awokado... włóż do skarpetki

Wszyscy miłośnicy awokado wiedzą, jak trudno trafić w sklepie na idealnie dojrzały owoc. Nie zawsze możemy odłożyć go i czekać, aż dojrzeje. Jest jednak sprytny sposób: włóżmy je do skarpetki! Znalazła się nawet firma, która takie skarpetki na awokado oferuje.

Zdjęcie Nie jest łatwo znaleźć w sklepie dojrzały owoc, który jest w sam raz, aby przygotować domowe guacamole /©123RF/PICSEL

To nowy trend, bardzo szykowny, podkreśla francuski magazyn "Elle". To absolutny must have akcesoriów dla wszystkich miłośników tostów z awokado. Po avolatte (kawie latte podanej w łupinie awokado) nastaje moda na specjalnie zaprojektowane skarpetki na awokado, pozwalające mu szybko dojrzeć.

Dobrze wiemy, że nie zawsze jest to łatwe - znaleźć w sklepie dojrzały owoc, który jest w sam raz, aby zaimponować domowym guacamole lub tostami z awokado podawanymi niezapowiedzianym gościom.



Spore grono zwolenników ma babcina sztuczka nakazująca zawinąć zielone owoce w papierową torbę. Awokado dojrzewają w niej szybciej i w bardziej kontrolowanych warunkach. Zainspirowana tym pomysłem mała kanadyjska firma The Avocado Sock stworzyła małą skarpetkę o rustykalnym wyglądzie, wykonaną z prawdziwej wełny, która pozwoli dojrzewać awokado w komfortowych warunkach. Zabierając awokado na piknik w takiej skarpetce, mamy gwarancję, że dojrzały owoc dotrze w całości, nieuszkodzony.



Avocado Sock można kupić w internecie za ok. 15 dolarów. Do wyboru w trzech kolorach: szarym, brązowym i beżowym. Czego to ludzie nie wymyślą, chciałoby się dodać... (PAP Life)