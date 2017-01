Azja na talerzu

Kuchnia azjatycka to jeden z kulinarnych trendów, na jaki wskazuje szefowa kuchni Jenny Morris. W ślad za tym nurtem do naszej spiżarni przemknie wiele elementów i składników typowych dla kuchni azjatyckiej jak kimchi czy wodorosty.

Zdjęcie Kimchi /©123RF/PICSEL

Każdy rok przynosi nam coraz to nowe smaki. Z jednej strony są to wprowadzone do kulinarnego obiegu nowe, nieznane produkty. Nie bez znaczenia są również trendy kulinarne - i tak jedne odchodzą do lamusa inne nabierają nowego smaku. W rozmowie z PAP Life szefowa kuchni Jenny Morris przyznaje, że jednym z bardziej widocznych trendów na świecie będzie kuchnia azjatycka, niezwykle bliska jej sercu.

Reklama

- Jeśli mówimy o trendach kulinarnych, to niewątpliwie popularna będzie żywność fermentowana. Coraz więcej szefów kuchni wplata ją w swoje dania. Widoczna będzie również poszerzająca się paleta tzw. superfoods, wśród których prym będzie wiódł kelp i wodorosty. Te ostatnie cieszą mnie szczególnie, uwielbiam ich smak i od dawna korzystam z nich w swojej kuchni. No i kuchnia azjatycka, jej popularność będzie wyraźnie rosła - przewiduje Morris.



Szefowa kuchni przyznaje, że to, co przemawia za jej popularnością to różnorodne smaki, łatwość przygotowania i walory zdrowotne, do których przywiązujemy coraz większą wagę. Jak przekonuje Morris istotnym walorem kuchni azjatyckiej jest również łatwość przenoszenia jej i łączenia z kuchnią rodzimą. I tak pierogi z nutą azjatycką, mogą okazać się ciekawym pomostem kulinarnym między tym, co polskie i azjatyckie.

Szefowa kuchni zwraca również uwagę na składniki, które nadają kuchni azjatyckiej ten wyjątkowy smak i aromat.



- Istotne jest to, w jaki sposób włączamy produkty typowe dla innych regionów do naszej rodzimej kuchni. Patrząc na kuchnię azjatycką wiele z typowych dla niej składników można z powodzeniem przełożyć do naszej kuchni. Wszyscy znamy imbir, czosnek, szalotkę. W gotowaniu chodzi o balans smaków. Świat stał się globalną wioską, w której mieszają i przenikają się różne smaki - podkreśla.



Choć do codziennego obiegu przeszło już wiele składników i potraw typowych dla kuchni azjatyckiej, za sprawą nowych trendów poznajemy kolejne smaki. I tak rosnącą popularnością będzie się cieszyć kimchi - składająca się z fermentowanych lub kiszonych warzyw, głównie kapusty oraz papryczek chili. Eksperci przewidują również bum na wodorosty. Doskonale znane miłośnikom sushi, wodorosty można stosować niemal w każdej postaci. Posiekane będą świetnym dodatkiem do sałatek, duszone na maśle albo oliwie sprawdzą się, jako dodatek do mięs i ryb, a upieczone z dodatkiem ulubionych przypraw będą doskonałą przekąską.

Algi i wodorosty mają imponujący profil odżywczy - są bogate w błonnik, kwasy omega-3, szereg witamin, jak również witaminę B12, którą powinni suplementować weganie.



- Algi zyskują coraz większą popularność. I jest to słuszny kierunek, wystarczy spojrzeć na kuchnię azjatycką. Nie bez kozery Japończycy żyją najdłużej i cieszą się świetnym zdrowiem. Myślę, że popularność alg będzie rosła - wyjaśnia dietetyk Malwina Umiastowska. (PAP Life)