Bezglutenowe brownie z pieczonych batatów

Takie ciasto nie tylko jest pyszne, ale i zdrowe. Wprawi cię w dobre samopoczucie!

Zdjęcie Brownie /materiały prasowe

Składniki dla: 8-10 porcji Składniki 450 g batatów bez skórki – przekrojonych na pół i pieczonych 30 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180°C

100 g daktyli

150 g mąki kokosowej

4 kopiaste łyżki kakao

3 łyżki syropu klonowego

250 ml dowolnego mleka roślinnego (najlepiej przygotowanego w domu)

1 łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia

szczypta soli himalajskiej lub morskiej

2 łyżki oleju kokosowego

Składniki do ozdobienia ciasta czekolada minimum 70% zawartości kakao

suszone mango pokrojone w paseczki

wiórki kokosowe i posiekane migdały lub płatki migdałowe podprażone na suchej patelni

Sposób przygotowania

Rozgrzać piekarnik do temperatury 180°C, blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Wszystkie składniki zmiksować na gładką masę (uwaga - jest bardzo gęsta) i przełożyć ją do formy. Piec 30 minut (patyczek włożony w ciasto ma być suchy). Po upieczeniu polać ciasto rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladą i ozdobić mango lub posypać wiórkami kokosowymi zmieszanymi z podprażonymi migdałami. Potrzebna będzie forma o wymiarach 20 x 27 cm. Zamiast kakao można dodać karob. Brownie smakuje najlepiej po schłodzeniu w lodówce.

Przepis pochodzi z książki "Alkaliczne gotowanie przy zielonym stole", B. Sokołowska, E.Skorupska