Bukiet z… patelni

Jeśli jeszcze nie jadłeś, koniecznie spróbuj

Zdjęcie Danie z cukinii /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 40 minut Składniki dla: 4-5 porcji Składniki 10-14 kwiatów cukinii

10 dag mąki pszennej

1 jajko

250 ml jasnego piwa

ok. 15 dag szynki

1 łyżeczka suszonego lubczyku

szczypta kurkumy

sól morska

pieprz ziołowy

oliwa do smażenia

Sposób przygotowania

1. Kwiaty cukinii umyj i delikatnie osusz ręcznikiem. Odetnij większą część łodyżek i ostrożnie wytnij ze środka pręciki.



2. Mąkę przesiej przez sitko, wymieszaj z lubczykiem, kurkumą, sporą szczyptą soli i odrobiną pieprzu (bo kwiaty cukinii mają bardzo delikatny smak). Jajka umyj, rozbij, roztrzep. Wlej do mąki z przyprawami, cały czas energicznie mieszając. Nie przerywając mieszania, wąskim strumieniem wlej piwo. Mieszaj, aż powstanie gładkie ciasto. Odstaw na min. 15 minut, by mąka spęczniała. Szynkę drobniutko posiekaj.



3. Do osuszonych kwiatów nałóż po porcji szynki. Zanurzaj je w cieście i od razu kładź na mocno rozgrzaną oliwę. Smaż, aż zaczną się rumienić i od razu przekładaj je na papierowy ręcznik (wchłonie nadmiar tłuszczu).



Ciasto piwne możesz zastąpić ciastem naleśnikowym z 3/4 szkl. mleka i 1/3 szkl. gazowanej wody zmiksowanych z 1 jajkiem, 3/4 szkl. mąki i 1 łyżką stopionego masła.