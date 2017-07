Burgery szałwiowe zapiekane z mozzarellą

Takich jeszcze nie jadłeś!

Zdjęcie Burgery z mozarellą /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 35 minut Składniki dla: 8 porcji Składniki 70 dag mielonej karkówki

1 łyżka ostrej musztardy (np. sarepskiej)

1 jajko

1 mała cebulka

2 łyżki bułki tartej

2 duże kulki mozzarelli

2 łyżki drobno startego parmezanu

16 listków świeżej szałwii

8 małych pszennych bułeczek

5–6 łyżek oliwy

sól

pieprz

Sposób przygotowania

1. Cebulkę obierz, drobniutko posiekaj. Mięso przełóż do miseczki. Dodaj cebulkę, musztardę, starty parmezan i bułkę tartą. Wbij jajko. Masę przypraw solą oraz pieprzem. Dobrze wyrób. Z przygotowanej mięsnej masy uformuj 8 niewielkich hamburgerów. Smaż je po 4 minuty z każdej strony na połowie rozgrzanej oliwy.



2. Bułki rozetnij, skrop resztą oliwy. Ułóż na blasze i wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200 st. C. Piecz ok. 5 minut. Mozzarellę osącz, pokrój w plasterki. Listki szałwii umyj i osusz.



3. Na spodach zrumienionych bułeczek połóż hamburgery. Posyp je listkami szałwii. Przykryj plasterkami mozzarelli i wierzchami bułek. Ew. zepnij dłuższymi wykałaczkami, by całość nie rozpadała się. Przełożone kotletami, szałwią i serem bułki zapiekaj jeszcze ok. 5 minut w temp. 200 st. C, aż ser apetycznie się stopi.