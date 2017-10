Burgery z kurczakiem zagrodowym, chrupiącą bułeczką z czarnuszką i sezamem, świeżymi warzywami, domowym dipem to modne, nowoczesne, lekkie danie na wiele okazji. Doskonale wpisują się w ideę slow food, która wskazuje, jak wielką przyjemność można czerpać z samodzielnego przygotowywania dań i delektowania się ich smakiem w gronie bliskich.

Zdjęcie Burgery /materiały prasowe

Składniki 4 piersi z Kurczaka Zagrodowego

1/2 łyżeczki ziaren czarnego pieprzu

1/2 łyżeczki ziaren kolendry

3 małe suszone papryczki chili

1/2 łyżeczki pieprzu syczuańskiego

1/3 łyżeczki kuminu

olej

500 ml maślanki,

300 g mąki pszennej,

1 łyżka proszku do pieczenia,

sól, pieprz Składniki - dodatki bułki hamburgerowe

ziemniaki

mała sałata rzymska

majonez

ogórek

czerwona cebula

Sposób przygotowania

Piersi kroimy na mniejsze kawałki. W moździerzu rozgniatamy wszystkie przyprawy i dodajemy olej, dzięki czemu powstaje marynata. Do większej miski przekładamy wcześniej przygotowane piersi z Kurczaka Zagrodowego i dodajemy marynatę, całość dokładnie mieszamy i odstawiamy na kilka godzin do lodówki lub nawet całą noc. Maślankę wlewamy do miski i wkładamy do niej piersi, które były wcześniej w lodówce. Piersi moczymy w maślance ok. 20 min.

Reklama

W międzyczasie przygotowujemy frytki, obierając ziemniaki, które następnie kroimy na podłużne kawałki i smażymy do zrumienienia.

Namoczone wcześniej piersi z kurczaka obtaczamy w mące wymieszanej z proszkiem do pieczenia, solą i pieprzem, a następnie smażymy w głębokim tłuszczu do zrumienienia. Usmażone piersi przekładamy na talerz wyłożony ręcznikiem kuchennym, w celu odsączenia nadmiaru tłuszczu.

Bułkę hamburgerową kroimy na pół, a następnie obie połówki smarujemy majonezem nakładamy sałatę, usmażoną pierś z kurczaka, cienkie plasterki czerwonej cebuli oraz plasterki zielonego ogórka.



Smacznego!