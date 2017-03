Przepis na odmieniający życie chleb krąży po świecie, przekonując sceptyków, że zdrowe jedzenie może też doskonale smakować - przekonuje w swojej książce Sarah Britton. Jak podkreśla, jedną z zasad zdrowego żywienia jest gotowanie.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

"Recepta na zdrową dietę jest prosta - wybierajmy produkty lokalne, sezonowe, jedzmy więcej warzyw, trochę mniej mięsa, ale lepszej jakości. To cała filozofia. Dodam do tego jeszcze gotowanie. Gdyby ludzie potrafili się tym cieszyć, nauczyli się czerpać radość z tych drobnych rzeczy, łatwiej byłoby im wprowadzać te drobne zmiany. Wielu przekonuje, że można jeść zdrowo na mieście. Ale niezależnie od tego ile zielonych koktajli wypijasz, jeśli nie gotujesz sobie jedzenia nie masz kontroli nad swoim organizmem. Zachęcam do tego, aby każdego dnia poświęcić przynajmniej 20 min na przygotowanie posiłku. To pozwoli nam zmienić nasze nawyki żywieniowe. Kuchnia to najcudowniejsze spa, to świątynia, która daje nam możliwość dbania o siebie, rozpieszcza, to miejsce celebracji" - przyznała w rozmowie z PAP Life Sarah Britton, autorka kultowego bloga MyNewRoots.org i książki o tym samym tytule.

Reklama

Jej blog i książka to kopalnia wiedzy i inspiracji na temat kuchni wegańskiej. Jednak jak sama przyznaje, tym, co przyniosło jej sławę był przepis na chleb zmieniający życie. Jak podkreśla w swojej książce Britton, tym przepisem chciała udowodnić, że zdrowa dieta może być smaczna i co najważniejsze nie musi oznaczać wyrzeczeń.

"Nie mogłabym w swojej książce kucharskiej pominąć sławnego przepisu, dzięki któremu My New Roots stały się gwiazdą blogosfery. Aby odświeżyć recepturę, dodałam moje dwa ulubione składniki : kminek i czarne oliwki. Dzięki tym drobnym dodatkom chleb staje się wyjątkowy i jeszcze smaczniejszy. Pamiętaj, że to wersja podstawowa, którą możesz modyfikować różnymi dodatkami" - wyjaśnia autorka.

Do przygotowania chleba potrzebny będzie:

Składniki kubek nasion słonecznika, pół kubka siemienia lnianego

pół kubka orzechów laskowych lub migdałów

półtora kubka płatków owsianych

2 łyżki nasion chia

4 łyżki nasion babki płesznik

łyżeczka drobnoziarnistej soli

łyżka kminku, łyżka syropu klonowego

3 łyżki oleju kokosowego

kubek grubo posiekanych oliwek

"Chleb nie zawiera mąki, więc w charakterze czynnika wiążącego użyłam babki płesznik. Jej nasiona zawierają jeden z najbardziej chłonnych rodzajów błonnika. Z tego powodu babka płesznik pomaga obniżyć poziom cholesterolu, sprzyja trawieniu i przyspiesza odchudzanie" - wyjaśnia w swojej książce autorka. Sposób przygotowania jest niezwykle prosty - do formy na chleb wsypujemy słonecznik, siemię, chia, płatki, orzechy laskowe, babkę, sól i kminek i dobrze mieszamy. Następnie dodajemy zmieszane ze sobą składniki mokre: syrop klonowy, olej i półtora kubka wody.

"Wlej to do formy, dodaj posiekane oliwki i mieszaj wszystko, aż składniki zmienią się w bardzo gęste, mokre ciasto. Jeśli stanie się zbyt gęste, by je mieszać, dodaj jedną - dwie łyżeczki wody. Wygładź powierzchnię masy, przykryj i odstaw na co najmniej trzy godziny lub na noc. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Piecz chleb na środkowej kratce przez 20 minut. Wyjmij bochenek z formy, odwróć go i piecz bezpośrednio na kratce kolejnych 30-40 minut. (Chleb będzie gotowy, jeśli wyda pusty dźwięk , gdy w niego zapukasz. ) Odstaw do wystygnięcia - przed krojeniem powinien być zimny" - instruuje autorka. Chleb radzi przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce do 5 dni.