Zupa z chrupiącymi grzankami. Idealna na duszny dzień

Zdjęcie Chłodnik ogórkowo-miętowy /materiały prasowe

Składniki ogórki zielone – 700 g

czosnek – 1 ząbek

mięta – średni pęczek

szczypior – ½ pęczka

jogurt naturalny – 800 g

cukier – 1 płaska łyżeczka

sól i pieprz do smaku

bagietka do odpieku (np. Dan Cake)

Sposób przygotowania

Ogórki obrać i pokroić w kostkę. Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę, szczypiorek drobno pokroić. Listki mięty posiekać, zostawiając kilka listków do dekoracji. Ogórki, czosnek, jogurt naturalny i miętę zmiksować blenderem. Doprawić solą, pieprzem i cukrem do smaku. Dodać szczypiorek i wymieszać. Całość wstawić do lodówki na ok. godzinę. Bagietkę do odpieku Dan Cake pokroić w kromki i zapiec w piekarniku aż uzyskają lekko złocisty kolor. Bagietkę podawać jako dodatek do chłodnika, udekorowanego kilkoma listkami mięty.

Smacznego!