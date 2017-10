Ciasto migdałowe z całymi gruszkami

Czasem, gdy przygotowujemy deser, zależy nam, by efekt wizualny był też wyjątkowo piękny. Dlatego propozycja ciasta pieczonego z całymi gruszkami przypadnie wam do gustu. Po przekrojeniu mamy... gruszkowe serce otoczone ciastem.

Zdjęcie Ciasto z gruszkami /©123RF/PICSEL

Składniki 4 piękne gruszki

150 g cukru trzcinowego

160 g miękkiego masła

3 jajka

100 g serka ricotta

torebka proszku do pieczenia

300 g mąki

odrobina aromatu migdałowego (opcjonalnie)

1 torebka cukru waniliowego

3 łyżki zmielonych migdałów

Sposób przygotowania

W misce ucieramy miękkie masło i cukier, aż uzyskamy kremową konsystencję. Nie przestając ucierać wbijamy po jednym jajku. Dodajemy ricottę, cukier waniliowy, połowę tartych migdałów oraz aromat migdałowy.

W osobnej misce mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia, po czym wsypujemy całość masy, ucieramy robotem, aż ciasto będzie jednorodne.

Obieramy gruszki ze skórki, ale tak, by pozostawić wystający ogonek.

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180 st. C. Foremkę keksówkę wykładamy papierem do pieczenia. Wlewamy połowę ciasta. Gruszki obtaczamy w proszku migdałowym. Układamy je pionowo na cieście (robiąc miedzy nimi 2 cm przerwy) i zalewamy resztą ciasta. Ogonki gruszek powinny wystawać, jeśli chcemy efektownie pokroić upieczone ciasto, będziemy wiedzieć, w którym miejscu je przekroić.

Ciasto pieczemy przez 1 godzinę 15 minut. Studzimy na kratce w piekarniku, pozostawiając uchylone drzwiczki piekarnika.

