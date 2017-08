Co z tą cukinią?

Cukinię lubimy dodawać do potraw jednogarnkowych jak ratatuille czy potrawka z kurczaka. Samo warzywo ma jednak tak delikatny smak, że warto to wykorzystać w innych potrawach. Sezon na cukinie trwa w najlepsze, wykorzystajmy porę, kiedy są najsmaczniejsze.

Zdjęcie Placki z cukinii /©123RF/PICSEL

Po pierwsze, najprostsza będzie cukinia zapiekana w plastrach. Do przygotowania tej potrawy będziemy jeszcze potrzebować sól, ser parmezan oraz migdały w płatkach.

Sposób przygotowania

Dwie cukinie kroimy na plastry o grubości ok. 1,5 cm. Każdy z plastrów delikatnie solimy. Układamy je na blasze. Teraz posypujemy cukinię parmezanem a na wierzch dajemy płatki migdałowe. Pieczemy ok. 10 minut w temperaturze 180 st. C. Dla pewności sprawdźmy miękkość warzywa widelcem.

Inną fantastyczną przystawką z cukinii lub daniem na kolację będą placki. Robimy je podobnie jak placki ziemniaczane, tylko w miejsce ziemniaków używamy cukinii. Rezygnujemy tu z cebuli.

Sposób przygotowania

Dwie cukinie trzemy na tarce o grubych oczkach. Wbijamy do nich dwa jajka, mieszamy. Dodajemy tyle mąki, aby ciasto miało gęstość kwaśnej śmietany. Na koniec dodajemy sól i pieprz. Kładziemy placki łyżką na patelnię z rozgrzanym olejem, smażymy z dwóch stron. Takie placki są pyszne same, z cukrem i śmietaną albo nawet z dowolną konfiturą. Sami sprawdźcie, z czym smakują wam najbardziej. (PAP Life)