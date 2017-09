Coś słodkiego, ze śliwkami...

Najpyszniejsze owoce sezonu - śliwki - kuszą z każdego owocowego straganu. Można z nich zrobić szybki deser, ni to ciasto, ni to tartę. Naprawdę, bardzo łatwy.

Zdjęcie Ciasto francuskie ze śliwkami /©123RF/PICSEL

Do przygotowania śliwkowego deseru potrzebujemy: opakowanie gotowego ciasta francuskiego lub kruchego. 6-8 dużych dojrzałych śliwek, 3 łyżki powideł lub dżemu śliwkowego, 1 łyżkę stołową likieru amaretto, 4 łyżki płatków migdałowych.

Reklama

Nagrzewamy piekarnik do temperatury 220 st. C. W tym czasie okrągłą blaszkę do tarty wyklejamy ciastem, lekko podwyższając boki. Nakłuwamy ciasto widelcem, by się w trakcie pieczenie zbytnio nie wybrzuszyło. Pieczemy 10 do 12 minut, aż ciasto będzie złote.

Śliwki dzielimy na połówki, wyjmujemy pestki. Następnie każda połówkę kroimy wzdłuż na cztery cienkie paski. Umieszczamy je w rondlu z dżemem i amaretto. Doprowadzamy do wrzenia na średnim ogniu, gotujemy ok. 5 do 6 minut.

Na suchej patelni prażymy płatki migdałowe, aż się lekko zezłocą - przez 1-2 minuty.

Upieczony spód z ciasta smarujemy masę śliwkową, posypujemy prażonymi płatkami migdałów. Oto mamy sezonowy rodzinny deser, który jest bardzo prosty w przygotowaniu. Najlepiej smakuje na ciepło.