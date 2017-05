Czipsy, które możesz jeść bezkarnie

Jarmuż z piekarnika - po takich czipsach będziesz zdrowsza i piękniejsza, przekonuje Agnieszka Mielczarek, autorka książki "5 lat młodsza w 5 tygodni". Wystarczy 10 minut, by mieć zdrową przekąskę do lampki czerwonego wina.

Zdjęcie Chipsy z jarmużu /©123RF/PICSEL

Agnieszka Mielczarek, coach żywienia, a prywatnie żona Pascala Brodnickiego, promuje ideę, według której ze starzeniem się można skutecznie walczyć za pomocą odpowiedniego odżywiania, a żaden zabieg kosmetyczny nie zastąpi optymalnie skomponowanej diety. Tej kwestii poświęciła książkę "5 lat młodsza w 5 tygodni". Istotną część książki stanowią przepisy na roślinne dania. Wśród propozycji na zdrowe przekąski znajdziemy m.in. czipsy z jarmużu.

Reklama

Oto sposób ich przygotowania: "Umyj liście jarmużu, potnij na kawałki, wytnij grubą łodygę, każdy kawałek posmaruj olejem kokosowym lekko ogrzanym, by był płynny. Najlepiej wziąć czysty pędzel spożywczy i posmarować nim pokrojone listki. Posyp je przyprawami, połóż na papierze pergaminowym i włóż do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni na 4-7 minut. Pilnuj, by końcówki listków się nie przypaliły. Możesz czipsy lekko posolić przed podaniem".

Tak jak jarmuż, wysuszyć możemy większość warzyw - marchewkę, buraki, słodkie ziemniaki, itd. Zamiast oleju kokosowego możemy wykorzystać ryżowy, ewentualnie oliwę z oliwek. Czas przygotowania to 10 minut.