Deser dla ochłody

Bezchmurne niebo, słońce, temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza – o takiej pogodzie marzymy wszyscy. Jednak gdy nadchodzą upały często zaczynamy narzekać, że jest za gorąco i mógłby spaść deszcz. Co zrobić aby przetrwać tak wysokie temperatury? Sernik z winną galaretką to doskonałe rozwiązanie na ochłodę w ciepłe letnie dni.

Sernik na zimno z winną galaretką

Składniki 750 ml czerwonego wina wytrawnego np. Marani Saperavi

4 łyżki cukru

5 płaskich łyżek żelatyny

Owoce do dekoracji: maliny, jeżyny, borówki, truskawki. Składniki - masa Masa:

600 gramów sera homogenizowanego

2 jogurty typu greckiego

200 gramów serka mascarpone

1 szklanka mleka

1 szklanka cukru pudru

Pół opakowania żelatyny

Kilka kropel ekstraktu waniliowego Składniki - spód 25-30 dag herbatników (w typie digestive)

4 łyżki miękkiego masła

Sposób przygotowania

Herbatniki i masło połącz za pomocą malaksera. Tak przygotowaną masę wyłóż na tortownicę, a następnie ugnieć łyżką. Włóż na godzinę do lodówki. Połącz wszystkie składniki na masę. Na koniec cienkim strumieniem wlej żelatynę ciągle mieszając aby nie dopuścić do grudek. Wlej masę na ciasteczkowy spód i wyrównaj wierzch. Odstaw do lodówki na minimum 3 godziny. Do garnka wlej wino i wsyp cukier. Dodaj żelatynę i mieszaj aż do rozpuszczenia. Następnie odstaw do ostygnięcia. Wystudzoną, ale nie zastygłą galaretkę przelej na białą masę. Do dekoracji użyj owoców sezonowych.

Smacznego!