Eton mess z różowym kremem i owocami lata

Zbliżający się długi weekend warto wykorzystać na błogi wakacyjny odpoczynek i spotkania z bliskimi. Idealnym dopełnieniem chwil spędzonych w gronie znajomych będzie kusząco słodki i kolorowy deser.

Zdjęcie Deser z owocami /materiały prasowe

Składniki 3 białka

150 g drobnego cukru do wypieków

pół łyżki mąki ziemniaczanej

łyżeczka octu winnego

300 g kremówki

1 opakowanie mix do śmietany np. Delecta

3 łyżki cukru pudru

200 g mieszanych owoców: truskawek, malin, czereśni lub innych owoców

Sposób przygotowania

1. Piekarnik nagrzej do temperatury 140oC. Ubij białka na sztywną pianę, a następnie porcjami dodawaj cukier i mąkę ziemniaczaną. Na sam koniec do piany dodaj ocet. Za pomocą łyżki nałóż bezę na blaszkę wyłożoną papierem tak, aby powstał niewysoki blat. Całość wstaw do piekarnika na 1 godzinę. Po upieczeniu wystudź bezę i połam ją na mniejsze kawałki.

2. W czasie pieczenia bezy ubij śmietanę z dodatkiem cukru i miksu do śmietany. Owoce zblenduj na mus, a następnie delikatnie połącz go ze śmietaną. Zostaw kilka ładnych owoców do dekoracji.

3. Przygotowany krem umieść w pucharkach, przekładając go pokruszoną bezą. Wierzch udekoruj owocami. Podawaj lekko schłodzone.