Fajerczaki, czyli placki na zsiadłym mleku

Fajerczaki czy fajerkasy to pochodzące z Lubelszczyzny proste placki sporządzane na bazie mąki i zsiadłego mleka, które dawnej zastępowały chleb. Kiedyś przygotowywano je w piecach węglowych z fajerkami. Dzisiaj robi się je prościej - na patelni. Są równie pyszne.

Zdjęcie Smażone placki /©123RF/PICSEL

Składniki potrzebne do przygotowani fajerczaków to: 1 kg mąki pszennej, 1 płaska łyżeczka sody, 2 jajka, 1 płaska łyżeczki soli, 1 łyżka cukru, pół litra zsiadłego mleka, olej do smażenia.

"Łączymy ze sobą wszystkie składniki, zagniatamy ciasto aż uzyskamy dość luźną konsystencję. Ciasto dzielimy na mniejsze kawałki i wałkujemy na okrągłe placki. Pozostawiamy je na kilka minut do wyrośnięcia. Rozgrzewamy tłuszcz na patelni. Placki smażymy z dwóch stron na złoty kolor. Gdy będą gotowe, kładziemy je na ręczniki papierowe, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu" - mówi PAP Life pani Teresa, gospodyni z miejscowości Wojsławice na Lubelszczyźnie.

Placki można podawać z dżemem, owocami sezonowymi, syropem klonowym czy cukrem pudrem. Idealnie sprawdzą się na śniadanie czy kolację.