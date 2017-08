Faszerowana kula

Pomysł na oryginale danie

Zdjęcie Faszerowany kalafior /©123RF/PICSEL

Składniki 1 duży kalafior

50 dag mielonego mięsa drobiowego

2 jajka

4 łyżki bułki tartej

2 ząbki czosnku

3 plasterki boczku

5 dag żółtego sera

słodka i ostra mielona papryka

sól, pieprz

Sposób przygotowania

1. Kalafior oczyść, umyj , włóż w całości do posolonej wrzącej wody, gotuj 15 minut. Wyjmij, wystudź. Usuń kilka różyczek ze środka. Drobno je posiekaj. Mięso wyrób z jajkami, bułką tartą, obranym i roztartym czosnkiem oraz posiekanym kalafiorem. Masę przypraw.



2. Miejsca po wyjętych różyczkach wypełnij ok. 1/3 farszu. Z reszty farszu uformuj placek na blasze przykrytej pergaminem. Postaw na nim kalafior. Piecz 45 minut w temp. 180 st.



3. Żółty ser zetrzyj. Posyp nim kalafior ok. 15 minut przed końcem pieczenia. Boczek pokrój w kosteczkę, wysmaż na chrupko. Posyp gotowe danie.