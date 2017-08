Faszerowańce z kaszą, mięsem,w sosie cytrynowym

Lekkie i pożywne danie

Zdjęcie Faszerowane papryki /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 60 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 3 kolorowe papryki

2 czerwone cebule

2 okrągłe cukinie

200 g kaszy gryczanej

500 g mięsa mielonego, najlepiej wołowo-wieprzowego

2 ząbki czosnku

świeża bazylia, kolendra

olej

sól, pieprz

sok z cytryny

oliwa

mięta

Sposób przygotowania

1. Warzywa myjemy, odkrawamy górną część, usuwamy gniazda. Z cebuli wyjmujemy łyżką do lodów środek, siekamy go. Wrzucamy na rozgrzany olej, podsmażamy na złoto. Dodajemy środek z cukinii. Podsmażamy. Gotujemy kaszę.



2. Do miski przekładamy kaszę, warzywa, mięso, sól i pieprz. Na oleju podsmażamy posiekany czosnek, dodajemy do mięsa. Siekamy bazylię i kolendrę, dodajemy do mięsa, mieszamy.



3. Warzywa wypełniamy farszem, zakrywamy odkrojonymi kapeluszami, wkładamy do naczynia żaroodpornego z niewielką ilością wody. Polewamy oliwą i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 st. C. Pieczemy ok. 45 minut.



4. Sok z cytryny, oliwę i posiekaną miętę mieszamy, doprawiamy solą. Upieczone warzywa przekładamy na talerze, zdejmujemy kapelusze, polewamy sosem. Ponownie przykrywamy