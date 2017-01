Fondant au chocolat - ulubione ciasto Francuzów

Ciasto czekoladowe z płynnym wnętrzem tzw. fondant au chocolat - to, jak wskazuje Susan Herrmann Loomis, autorka książki "W mojej francuskiej kuchni", ulubione ciasto Francuzów. Na kartach swojej książki zdradza również sprawdzony przepis na ten czekoladowy rarytas.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

"Niedawno czytałam wyniki sondażu, w którym zapytano Francuzów o ich ulubione desery. Wysoko uplasowały się naleśniki, zupa "nic", zwana też pływającą wyspą, mousse au chocolat i tarte aux pommes (tarta z jabłkami). A co znalazło się na pierwszym miejscu? Fondant au chocolat (ciasto czekoladowe z płynnym wnętrzem)" - pisze Susan Herrmann Loomis.

Reklama

Pisarka przyznaje, że Francuzi mają hopla na punkcie deserów. "Każdy posiłek kończą deserem, dodają cukru do wody i mleka, słodzą kawę i herbatę w ilościach ok 25 kilogramów na osobę w ciągu roku i nikt nie zadręcza się z tego powodu wyrzutami sumienia. W dodatku Francuzi sądzą, że cukier rozwija inteligencję" - wyjaśnia Loomis. A na pewno poprawia nastrój, zatem jeśli chcemy przenieść do swojej kuchni odrobinę Francji, w jej najsłodszym wydaniu, warto skorzystać z przepisu proponowanego przez Susan.

Do przygotowania ulubionego deseru Francuzów potrzeba:



Składniki siedem i pół łyżki masła i dodatkowo do wysmarowania formy

pół szklanki mąki zwykłej i dodatkowo do wysypania formy

duża szczypta drobnoziarnistej soli morskiej

300 g czekolady połamanej na małe kawałki (użyj po połowie czekolady o zawartości kakao 52 proc i 70 proc, lub tylko 60-65 proc.)

sześć dużych jajek

szklanka i dwie łyżki cukru waniliowego

2-3 łyżki cukru pudru

"Przesiewamy pół szklanki mąki z solą. W rondelku z grubym dnem roztapiamy na średnim ogniu masło. Połamaną czekoladę umieszczamy w dużej misce. Roztopionym, gorącym masłem polewamy czekoladę i mieszamy, aż czekolada rozpuści się w maśle" - instruuje autorka.

"W osobnej misce ucieramy jajka z cukrem waniliowym do czasu, aż składniki dobrze się połączą. Stopniowo wlewamy rozpuszczoną czekoladę z masłem, a następnie szybko dosypujemy przesianą mąkę i mieszamy. Wlewamy czekoladową masę do przygotowanego wcześniej naczynia" - dodaje.

Deser można przygotować w tortownicy o średnicy 22 cm, lub ośmiu kokilkach. Ciasto pieczemy ok 30-40 min, w piekarniku nagrzanym do 180 stopni.

"Pieczemy do czasu, aż brzegi będą wypieczone, a środek pozostanie miękki i delikatny"