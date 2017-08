Deser dla prawdziwych łasuchów

Zdjęcie Gofry z brzoskwiniami /©123RF/PICSEL

Składniki - ciasto 2 szklanki mąki

2 szklanki mleka

2 jajka

ćwierć szklanki oleju

łyżeczka aromatu pomarańczowego

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka cukru pudru

szczypta soli

Składniki - dodatki 500 ml śmietany kremówki

6 brzoskwiń

łyżeczka cukru

łyżeczka żelatyny

łyżeczka mąki ziemniaczanej

łyżeczka soku z cytryny

Sposób przygotowania

1. Żółtka miksuj z mlekiem, przesianą mąką, proszkiem do pieczenia, olejem i aromatem. Białka ubij ze szczyptą soli, dodaj cukier, wymieszaj.



2. Kremówkę ubij. Brzoskwinie obierz, pokrój. Żelatynę rozpuść. Połowę brzoskwiń podgrzej, dodaj żelatynę, cukier i sok z cytryny. Mąkę z odrobiną zimnej wody wymieszaj, dodaj do owoców, zagotuj, ostudź.



3. Ciasto wlewaj do gofrownicy i zapiekaj 3 minuty. Przekładaj kremówką, owocami i żelem owocowym.