Grzybowe kokardki

Pyszne i proste w przygotowaniu danie

Zdjęcie Zapiekanka z brokułem /©123RF/PICSEL

Składniki 40 dag makaronu kokardki

1/2 dużego świeżego brokuła lub 1,5 szkl. mrożonego

6-8 pieczarek lub 2/3 szkl. grzybów leśnych

1 cebula

1 kostka bulionowa grzybowa

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka masła klarowanego

1 łyżka suszonego rozmarynu

sól

pieprz

3 łyżki startego sera typu parmezan

Sposób przygotowania

1. Makaron ugotuj w minimalnie osolonej wodzie. Odcedź, odlej 1/2 szkl. wody z gotowania. Przelej ją do małego garnuszka, zagotuj i rozpuść w niej kostkę bulionową.

2. Cebulę i czosnek obierz, posiekaj. Pieczarki umyj, osusz i pokrój na małe kawałeczki. Podsmaż na maśle z cebulą i czosnkiem. Podlej grzybowym bulionem, duś 15 minut. Dopraw rozmarynem i pieprzem. Różyczki brokułów zblanszuj w osolonym wrzątku i przelej zimną wodą, osącz.

3. 3/4 makaronu wymieszaj z sosem grzybowym. Przełóż do płaskiego naczynia żaroodpornego. Resztę makaronu wymieszaj z brokułami i rozłóż na wierzchu zapiekanki. Przykryj folią aluminiową i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na 20 minut. Posyp parmezanem, piecz jeszcze 5 minut.