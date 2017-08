Gulasz warzywny z kiełbaskami i parówkami

Pyszna potrawa w chlebie

Zdjęcie Gulasz w chlebie /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 50 minut Składniki dla: 4 osób Składniki 40 dag dobrej wieprzowej kiełbasy

4 parówki

2 cebule

cukinia

4 duże ziemniaki

puszka krojonych pomidorów

olej

tymianek

ząbek czosnku

łyżeczka czerwonej wędzonej papryki w proszku

pieprz ziołowy

sól

Składniki - dodatki 4 małe okrągłe chlebki

2 pomidory

świeży koperek

tymianek

Sposób przygotowania

1. Z kiełbasy i parówek zdejmij skórkę. Pokrój wędliny w plasterki, podsmaż na oleju. Obierz cebulę i pokrój w kostkę, usmaż ją na oleju. Do garnka wrzuć pokrojoną kiełbasę, parówki, cebulę, cukinię pokrojoną w kostkę. Zalej szklanką wody, dodaj przyprawy i łyżeczkę oleju, duś na małym ogniu około 30 minut, często mieszając, by się potrawa nie przypaliła.



2. Ziemniaki obierz, opłucz, pokrój w kostkę i ugotuj na parze. Posyp solą. Dodaj je do gulaszu, delikatnie zamieszaj. Z chlebków odetnij wierzch, wydrąż je. Do wnętrza wlewaj gorący gulasz, udekoruj świeżym tymiankiem i pokrojonym pomidorami.