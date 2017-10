Gulasz wołowy

Danie idealne na chłodną porę, bo wspaniale rozgrzewa.

Zdjęcie Gulasz /©123RF/PICSEL

Składniki 2 łyżki oliwy

500 g miękkiej wołowiny, pokrojonej

2 łyżki mąki pszennej

por, pokrojony w krążki

2 ząbki czosnku, rozgniecione

łyżka mielonego kminu rzymskiego

2 łyżeczki mielonego imbiru

2 szklanki bulionu wołowego

12 marchewek baby

puszka (400 g) pomidorów

1/2 szklanki zielonych oliwek (bez pestek)

puszka (400 g) zielonej soczewicy

1/2 szklanki natki pietruszki, posiekanej

1/2 szklanki kolendry, posiekanej

do podania: ugotowany ryż lub pieczywo

Sposób przygotowania

1. W garnku z grubym dnem rozgrzej połowę oliwy. Wołowinę oprósz mąką (strzepnij nadmiar). Podsmaż ją na oliwie na brązowo (2-3 minuty). Odłóż mięso na bok, a do garnka wlej resztę oliwy. Podsmaż na niej por i czosnek (1-2 minuty). Wsyp przyprawy i smaż, mieszając jeszcze 1-2 minuty.



2. Włóż do garnka ponownie mięso, dodaj bulion, marchewki, pomidory, oliwki, soczewicę i połowę ziół. Zagotuj, po czym zredukuj ogień. Przykryj, duś 90 minut. Pod koniec dodaj resztę ziół (zostaw tylko kilka listków kolendry do dekoracji).



3. Podawaj gulasz z ryżem lub dowolnym pieczywem, posypany kolendrą.