Gulaszowa z wołowiną

Sycąca zupa dla miłośników wołowiny

Zdjęcie Gulasz wołowy /©123RF/PICSEL

Składniki 60 dag wołowiny na gulasz

1 łyżka mąki

50 dag ziemniaków

2 marchewki

1 pietruszka

30 dag pieczarek

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka koncentratu pomidorowego

słodka i ostra papryka w proszku

2 listki laurowe

po 5 ziarenek pieprzu i ziela angielskiego

4 łyżki oleju

8 gałązek tymianku

sól, pieprz

Sposób przygotowania

1. Wołowinę umyj, osusz papierowym ręcznikiem. Ziemniaki, marchewki, pietruszkę, cebulę oraz czosnek obierz. Cebulę oraz czosnek drobno posiekaj, pozostałe warzywa pokrój na kawałeczki. Pieczarki oczyść, pocierając je zwilżonym wodą ręcznikiem papierowym. Grzyby potnij na połówki. Mięso równomiernie oprósz mąką.



2. W garnku rozgrzej olej. Wrzuć mięso, cebulę i czosnek, zrumień je. Dołóż pieczarki oraz pozostałe warzywa (oprócz ziemniaków). Posyp obiema paprykami.



3. Składniki wymieszaj, smaż chwilę. Wlej 5 szkl. wody. Dodaj listki oraz ziarenka pieprzu i ziela.



4. Gotuj przez 60 min. Wrzuć ziemniaki i gotuj jeszcze 10 minut. Tymianek opłucz. 2 gałązki odłóż do dekoracji, z pozostałych poodrywaj listki i wrzuć je do zupy 3 min przed końcem gotowania.



5. Zupę wymieszaj z koncentratem, jeszcze raz przypraw do smaku i ponownie zagotuj. Przed podaniem udekoruj pociętymi na kawałki gałązkami tymianku.