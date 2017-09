Halloumi - pyszny i wygodny

Halloumi warto mieć zawsze w lodówce z dwóch powodów. Po pierwsze, można go długo przechowywać, a po drugie - błyskawiczne przyrządzenie z niego pysznego posiłku w wielu wersjach to... bułka z masłem.

Zdjęcie Halloumi /©123RF/PICSEL

Halloumi to cypryjski ser z mleka owczego, z dodatkiem mleka koziego i krowiego. Ma zwartą konsystencję, można go z powodzeniem smażyć lub grillować. Grillowany to wyśmienity dodatek to sałatek, burgerów i wszystkich dań, jakie nam przyjdą do głowy.

Wystarczy kilka prostych dodatków i mamy gotowe danie. Do przyrządzenia potrawy dla 2-4 osób potrzebujemy: 500 g sera halloumi (pokrojonego w plasterki o grubości 1 cm), 100 g pestek granatu, olej roślinny do smażenia, łyżeczkę czarnuszki oraz oliwę do skrapiania i pudełeczko ulubionych kiełków.

Rozgrzej patelnię na dużym ogniu, następnie wlej trochę oleju i smaż plasterki ok. 1 minuty z każdej strony, aż będą miały rumianą skórkę. Jeśli wolicie lżejsze dania, zamiast smażyć, zgrilujcie ser. Ser rozkładamy na talerzach i posypujemy ulubionymi kiełkami i pestkami granatu. Można dodać kilka kropel soku z limonki bądź cytryny. Na koniec posypujemy całość czarnuszką, skrapiamy oliwą i gotowe. Ser idealnie smakuje z chrupiącą grzanką.