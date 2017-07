Jak mus to mus - najzdrowiej z awokado i kaszy jaglanej

Dbając o linię, niektórzy unikają tłuszczu, jednak nie zawsze jest to słuszne podejście. "Awokado zawiera spore ilości tłuszczu, ale pamiętaj, że ten tłuszcz to samo zdrowie" - przekonuje Marek Zaremba. Autor jaglanego detoksu proponuje mus jaglany z awokado.

Zdjęcie Mus z awokado /©123RF/PICSEL

Jedną z propozycji Zaremby na danie zawierające awokado jest mus jaglany z awokado właśnie, szpinakiem i migdałami. "Bardzo ważne w tym przepisie jest dobranie dojrzałego awokado i dobrze rozgotowanej kaszy jaglanej, tak aby w połączeniu z pozostałymi składnikami uzyskać przyjemną i aksamitną teksturę" - radzi autor książki "Jaglany detoks dla biegaczy. Oczyść organizm w biegu".

Składniki potrzebne do przygotowania dania to: kilka migdałów, szpinak drobnolistny lub rukola, pestki dyni do dekoracji oraz 1-2 dojrzałe awokado, 1/3 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej, łyżka soku z cytryny lub limonki, pół albo nawet cały ząbek czosnku, 1/2 czerwonej cebuli, dwie szczypty soli morskiej lub himalajskiej, 1/3 szklanki wody mineralnej opcjonalnie - świeża kolendra lub bazylia (opcjonalnie).

Oto, jak przygotować mus jaglany według przepisu Zaremby. Awokado przekroić na pół i usunąć pestkę, miąższ wydrążyć łyżką, przełożyć do naczynia miksera i skropić sokiem z cytryny lub limonki. Dodać ugotowaną kaszę jaglaną, czosnek, cebulkę, papryczkę oraz kolendrę lub bazylię. "Jeżeli lubisz bardziej wyrazisty smak i pragniesz dostarczyć sobie jeszcze więcej potasu, do miksowania możesz dołożyć suszonego pomidora z zalewy" - podpowiada.

Następnie składniki należy doprawić solą i blendować, aby uzyskać gładki krem. "Mus jaglany serwuj z migdałami uprażonymi na suchej patelni z dodatkiem szczypty soli himalajskiej. Dodaj listki szpinaku lub rukoli i pestki dyni" - instruuje. (PAP Life)