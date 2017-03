Jak odmienić smak kanapek? Sekret tkwi w pastach i smakowym maśle

Jeśli brak Ci pomysłów na codzienne kanapki, koniecznie wypróbuj smakowych maseł i past kanapkowych. To prosty trik na wprowadzenie w codzienne menu nowych smaków. Potrzebujesz kilku podstawowych składników i szczypty aromatycznych ziół: koperku, czosnku, bazylii, natkę pietruszki. Pomysłów na niebanalne smarowidła jest całe mnóstwo. Inspiracji poszukaj u eksperta programu „Kulinarnie Mocni”, Szefa Kuchni Kamis, Macieja Wawryniuka. Tak, jak edukatorom Banków Żywności, podpowiada, jak odmienić smak kanapek.

Postaw na smak

Pasty kanapkowe i masła smakowe są doskonałą alternatywą dla popularnych kanapek z wędliną, serem czy dżemem. W zależności od dodanych składników stanowią cenne źródło tłuszczów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pasty rybne, jajeczne, czy warzywne nabiorą wyjątkowego smaku, dzięki ziołom i przyprawom. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i od tego, co akurat mamy w lodówce.





Masło czosnkowe ze szpinakiem

Składniki 200g masła

70g świeżego lub mrożonego szpinaku

1-2 łyżeczki czosnku granulowanego np. marki Kamis

pieprz czarny mielony np. marki Kamis

sól

Sposób przygotowania

Do miękkiego masła dodaj szpinak - świeży lub odciśnięty mrożony. Składniki zmiksuj na jednolitą masę. Pod koniec miksowania dopraw czosnkiem, pieprzem i solą. Z przygotowanej masy uformuj walec, zawiń go w folię spożywczą i odstaw do lodówki. Masło podawaj z ulubionym pieczywem.





Pasta z fasoli

Składniki 1 puszka białej fasoli

2-3 łyżki koncentratu pomidorowego

2 łyżki oleju

1 cebula

Sól

Składniki Mix przypraw np. marki Kamis 1-2 łyżeczki pieprzu ziołowego

chili

kminek

majeranek

Sposób przygotowania

Fasolę zmiksuj z koncentratem pomidorowym i olejem. Dodaj drobno posiekaną, podsmażoną na złoty kolor cebulę. Dopraw kminkiem, majerankiem, pieprzem i solą. Podawaj z ulubionym pieczywem. Przed podaniem posyp posiekanym szczypiorkiem lub koperkiem.