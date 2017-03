Jak zaplanować zagraniczny urlop będąc wegetarianinem?

Wegetarianizm czy weganizm nie oznacza jedynie rezygnacji ze spożywania określonych pokarmów. To również filozofia życia i podejście do otaczającego świata. Nic więc dziwnego, że osoby tak żyjące planując swój urlop, poszukują miejsc i hoteli, które odpowiedzą na ich potrzeby.

Zdjęcie Azjatyckie dania wegetariańskie kuszą smakiem i wyglądem /©123RF/PICSEL

Nie tylko dieta bezmięsna, ale także wegańska filozofia życia stają się w Polsce coraz bardziej popularne. O ile w domu dosyć łatwo jest przygotować posiłki według ustalonego przez siebie menu, urządzić mieszkanie według wyznawanych zasad, a w sklepach kupować odpowiadające nam produkty, o tyle na urlopie może być z tym już trudniej. Żaden wegetarianin czy weganin nie chce na czas wakacji rezygnować z wybranego przez siebie stylu życia. Dlatego też osoby te poszukują hoteli, które w swojej ofercie przewidziały ich potrzeby. HolidayCheck.pl, serwis społecznościowy dla podróżujących z opiniami o hotelach i obiektach noclegowych, zebrał kilka istotnych informacji o miejscach, w których wegetarianie poczują się najlepiej.

O co w tym chodzi?

Wegetarianizm to wyłączanie z diety żywieniowej mięsa, ryb i owoców morza, a także produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak smalec czy żelatyna. Weganizm, którego jedną z cech jest stosowanie diety wegetariańskiej, idzie na ogół jeszcze dalej. Oznacza najczęściej filozofię i styl życia, który dąży do wykluczenia wszelkich form wykorzystywania zwierząt - od jedzenia, ubrania po jakikolwiek inny powód. W praktyce wiąże się z rezygnacją z produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa, ryb, jaj, mleka i ich pochodnych. Weganie bardzo często nie noszą ubrań i nie kupują produktów z surowców zwierzęcych (skór, futer, piór, wełny jedwabiu).



Nie chcą także brać udziału w rozrywkach z udziałem zwierząt, takich jak np. polowania, rodeo, cyrk, zoo czy oceanarium. Bojkotują także produkty testowane na zwierzętach.

Wegetarianie na urlopie

Branża turystyczna zaczyna być coraz bardziej świadoma nowej grupy klientów, do której należy skierować specjalną ofertę. W przypadku gości-wegan istotne jest nie tylko odpowiednie skomponowanie karty dań, ale także holistyczne podejście do sprawy - osoby, które żyją zgodnie z zasadami weganizmu, rezygnują zwykle poduszek z pierza, skórzanych ubrań czy obitej skórą kanapy. Hotelarze i restauratorzy powinni wziąć to pod uwagę przy planowaniu wystroju wnętrza swojego hotelu czy restauracji. Dla wegetarian szukających odpowiedniego dla siebie hotelu na wakacje, stworzona została strona VeggieHotels lub VeganWelcome (obie posiadają angielską i niemiecką wersję językową). Hotele, które tam można znaleźć, są przyjazne osobom rezygnującym z produktów odzwierzęcych, a także tym na diecie bezglutenowej i bez laktozy.



W samych Niemczech znajdziemy prawie 90 takich hoteli, we Włoszech około 70, a w Wielkiej Brytanii ponad 53. Duże biura podróży, coraz częściej uwzględniają w swoich ofertach potrzeby wegan i wegetarian. Także niektóre sieci hoteli, jak np. Sentido Hotels & Resorts specjalizują się w kategorii wellness, zdrowie i odżywianie - zwłaszcza wegetarianie mogą tam znaleźć dla siebie bardziej rozbudowaną ofertę niż w tradycyjnych hotelach.

Kierunki urlopowe dla wegetarian

Są regiony na świecie, gdzie dominuje dieta bardziej roślinna i są takie, gdzie podstawowym elementem diety jest mięso. Które kraje to wegetariańskie raje? Wegetarianizm wywodzi się z Indii, nic wiec dziwnego, że kraj ten zamieszkuje największa liczba wegetarian na świecie i właśnie tutaj każdy wegetarianin znajdzie coś dla siebie. Produkty w supermarketach posiadają specjalne etykiety dla wegetarian, a restauracje oferują wiele wegetariańskich potraw. Także w Tajlandii wybór tego typu dań jest ogromny, a wegetarianie mogą zjeść tu smacznie i niezwykle różnorodnie. Warto jednak uważać na sos rybny, który jest składnikiem wielu potraw.

Duża społeczność wegetariańska żyje także w Malezji. W menu tamtejszych restauracji dominuje hinduska kuchnia wegetariańska z dużą ilością przypraw. Wietnam także szczyci się dużym wyborem potraw wegetariańskich, preferowanych przez buddystów i szeroko serwowanych w restauracjach lub na ulicach. Spośród krajów najbardziej rozwiniętych, które uchodzą za państwa szczególnie przyjazne wegetarianom, należy wymienić USA i Wielką Brytanię. Zwłaszcza w większych miastach oferta jest tam szeroka, a potrawy bezmięsne są ogólnie dostępne. Brytyjskie restauracje mają w ofercie posiłki wegetariańskie, w pubach można zjeść wegetariańskie burgery, a w sklepach prawie wszystkie produkty spożywcze są odpowiednio oznakowane.

Planując samodzielnie podróż, warto dodatkowo zapoznać się z opiniami o danym hotelu czy serwowanych w jego restauracji posiłkach, właśnie pod kątem oferty dla wegetarian. Także podczas lotu istnieje możliwość otrzymania wegańskiego posiłku, m.in. w Lufthansie, Emirates i British Airways. Należy jednak zgłosić to wcześniej, a to czy trzeba za takie dania dodatkowo zapłacić, zależy od danych linii lotniczych.