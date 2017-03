Jak zrobić guacamole?

Guacamole, pyszną przekąskę z awokado, każdy może sam przyrządzić w domu. Kasia Meller, autorka książki " W kuchni Mamy i córki" podaje sprawdzony przepis.

"Guacamole to jedna z moich ulubionych przekąsek. Jak mogło być inaczej, skoro awokado, kolendra i cytryna spotykają się w jednej paście? Jestem absolutną fanką tych składników" - pisze w swej książce Kasia Meller.

Aby przygotować domowe guacamole, potrzebujemy:

Składniki dwa awokado

duży malinowy pomidor

pół czerwonej cebuli

pęczek kolendry

sok z wyciśniętej limonki lub sok z połówki cytryny

2 łyżki oliwy z oliwek

pieprz kolorowy w młynku

sól

odrobinę tabasco

Sposób przygotowania

Miąższ awokado wkładamy do miski. Skrapiamy go wyciśniętą limonką lub sokiem z cytryny, żeby nie straciło koloru. Rozgniatamy widelcem na miazgę. Kroimy drobno pomidor, cebulę i kolendrę. Mieszamy z awokado, wlewamy do masy oliwę, przyprawiamy solą, pieprzem i tabasco. Ten ostatni element można pominąć, jeśli ktoś nie lubi zbyt ostrej pasty.

Jak radzi Kasia Meller, w upalne dni guacamole dobrze jest schłodzić w lodówce, zimą podajemy je w temperaturze pokojowej. Najlepiej zjeść je tego samego dnia, kiedy było robione. Świetnie smakuje na kanapkach z dodatkiem warzyw. Idealne do ciemnego pieczywa. (PAP Life)