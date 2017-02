Japoński sernik z białą czekoladą

Przygotowując deser, od czasu do czasu mamy ochotę spróbować czegoś nowego. Zamiast tradycyjnego sernika możemy przygotować wersję japońską ciasta z białą czekoladą. Japoński sernik podaje paryska cukiernia Pain de Sucre.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Do przygotowania japońskiego sernika potrzebujemy:

Składniki 3 jajka

120 g białej czekolady

120 g serka śmietankowego kremowego (w rodzaju Philadelphia)

Sposób przygotowania

Oddzielamy białka i żółtka jaj. W kąpieli wodnej topimy czekoladę, dodajemy do niej żółtka i cały serek śmietankowy. Białka ubijamy na sztywną pianę i delikatnie mieszamy z wcześniej przygotowaną masą. Wlewamy sernik do foremki sufletowej. Wstawiamy do piekarnika w tzw. w łaźni wodnej, czyli naczynie z sernikiem umieszczamy w drugim, z wodą. Pieczemy przez 15 minut w temperaturze 170 st. C, a następnie 15 minut w 160 st. C.

Upieczony sernik pozostawiamy jeszcze przez kwadrans w piekarniku. Ciasto wyjmujemy i studzimy. Sernik japoński możemy przygotować na różne sposoby, zmieniając dodatki. Możemy go przyrządzić z dodatkiem skórki cytrynowej lub pomarańczowej, z alkoholem (odrobiną rumu, Grand Marnier, Amaretto lub Cointreau), z wiórkami czekoladowymi lub kokosowymi. Jednak nie dodawajmy przypraw smakowych zbyt dużo, by nie zmienić konsystencji sernika ani jego charakterystycznej bieli.