Kaczka w miodzie

W długie i chłodne jesienne wieczory można posłuchać przeboju "Kobiety są gorące" albo wzmocnić się kaczką w miodzie - poleca Norbi. Piosenkarz dodaje, że przepis nie jest zapożyczony od jednego z uczestników kulinarnego show, ale w jego wydaniu gwarantuje każdemu sukces.

Zdjęcie Pieczona kaczka /©123RF/PICSEL

Piersi kaczki ze skórą zanurzamy w naczyniu, do którego wcześniej wciskamy sok z połówki pomarańczy i dodajemy trzy łyżki miodu. Mięso przyprawiamy dodatkowo tym, "co nam w duszy gra" i odstawiamy na dzień do lodówki.

Reklama

Po wyjęciu z lodówki piersi podsmażamy na patelni i zamykamy na pół godziny w piekarniku z temperaturą 180 st. W międzyczasie gotujemy w garnku marchew pokrojoną na grube plastry, z dodatkiem miodu, aż do zagęszczenia. Dodajemy marchew z miodem do piersi i ponownie wkładamy do piekarnika na 10 minut.

- Rewelacja - zapewnia Norbi, który zapewnia, że jeżeli danie nie uda się nam za pierwszym razem, to kolejne próby będą coraz smaczniejsze.