Klopsiki otulone warzywami

Obiad wcale nie musi być nudny!

Zdjęcie Klopsiki z warzywami /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 50 min Składniki dla: 4 porcji Składniki po 30 dag małych pomidorków czerwonych i żółtych

40 dag pieczarek

4 ziemniaki

2 marchewki

1 czerstwa bułeczka

40 dag mieszanego mielonego mięsa

1 jajko

2 łyżki oleju

2/3 szkl. śmietany kremówki

20 dag twarożku

sól

pieprz

Sposób przygotowania

1. Bułeczkę namocz. Marchewki i ziemniaki obierz, opłucz, pokrój na kawałeczki. Ugotuj je w posolonej wodzie na półtwardo. Warzywa odcedź, osącz. Pieczarki oczyść, ew. opłucz i osusz. Pomidorki umyj, pokrój na połówki.



2. Bułeczkę odciśnij dołóż do mięsa. Wbij jajko. Dodaj sól i pieprz do smaku. Dobrze wyrób.



3. Z masy uformuj niewielkie klopsiki. Smaż je 5 minut na oleju, często obracając. Warzywa, grzyby i mięso ułóż w formie. Z twarożku i śmietany przygotuj sos. Przypraw go solą i pieprzem. Polej wierzch zapiekanki. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 200 st. C. Piecz ok. 25 minut.

