Kołacz porzeczkowy z kokosem

Kruche i pachnące ciasto - palce lizać!

Zdjęcie Ciasto z kruszonką /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 120 minut Składniki dla: 16 porcji Składniki 5 szkl. mąki pszennej

1 i 1/3 szkl. cukru

3 torebki cukru waniliowego

2 jajka

30 dag miękkiego masła

1 szkl. mleka

1/2 kostki (5 dag) świeżych drożdży

1 żółtko l8 łyżek wiórków kokosowych

4 szkl. czerwonych porzeczek

2 łyżki cukru pudru

tłuszcz do posmarowania formy

Sposób przygotowania

1. Do dużej miski przesiej 3 i 1/3 szkl. mąki. Dosyp 1/3 szklanki cukru oraz 1 cukier waniliowy. Dodaj 1/3 masła oraz jajka. Wlej mleko. Wkrusz drożdże. Wyrób. Ciasto przykryj, odstaw je w ciepłe miejsce na godzinę.



2. Wymieszaj resztę mąki, cukru i masła. Dodaj żółtko, połowę wiórków kokosowych i drugi cukier waniliowy. Zagnieć kruszonkę.



3. Porzeczki dokładnie opłucz, osusz, oderwij od gałązek. Owoce wymieszaj z pozostałym cukrem waniliowym oraz kokosem. Kiedy ciasto drożdżowe podwoi objętość, ponownie je zagnieć, podziel na 2 równe porcje. Rozwałkuj je na placki.



4. Dwie jednakowe formy do tarty posmaruj tłuszczem. Spody i brzegi foremek wylep plackami drożdżowego ciasta. Nałóż po porcji nadzienia porzeczkowego. Posyp kruszonką. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 175 st. C. Piecz przez 40 minut. Wystudź. Przed podaniem placki oprósz cukrem pudrem.