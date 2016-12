Krem z marchewki, imbiru i pomarańczy

Rozgrzewająca zupa - pyszna!

Czas przyrządzenia: 15 min + gotowanie 35 min Składniki dla: 4 osoby Składniki 700 g marchwi

duża cebula

łyżka oliwy

łyżka drobno posiekanego świeżego

imbiru

1 litr bulionu drobiowego

pomarańcza

skórka z połowy pomarańczy,

cienko obrana

gałązki świeżej kolendry

sól, pieprz

Sposób przygotowania

1. Obierz i pokrój marchew oraz cebulę. Rozgrzej oliwę w dużym garnku. Wrzuć warzywa i imbir. Przykryj i duś na małym ogniu 10 minut, mieszając od czasu do czasu.2. Pomarańczę umyj i przekrój (nie wyrzucaj skórki). Wyciśnij z niej sok. Dodaj do warzyw sok i skórkę z 1/2 pomarańczy oraz bulion. Zagotuj, po czym zmniejsz ogień i gotuj 20-25 minut. Wyjmij skórkę.3. Zmiksuj zupę na gładki krem. Przypraw do smaku solą i pieprzem.4. Skórkę z drugiej połowy pomarańczy pokrój w paski. Udekoruj nią zupę tuż przed podaniem. Posyp listkami kolendry