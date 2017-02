Kruszonka - najprostsze ciasto na świecie

Kocham kruszonkę! Zimowe wieczory zawsze wydają się przyjemniejsze, gdy z kuchni dobiega zapach najprostszego ciasta na świecie - przyznaje Monika Mrozowska, autorka książek kulinarnych i propagatorka zdrowego żywienia.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Mąka pszenna, masło, cukier, owoce - tak niewiele trzeba, żeby dom wypełnić aromatem ciasta, a podniebienie uraczyć pysznym deserem. Jak podkreśla w swojej książce "Słodko, zdrowo, świątecznie" Monika Mrozowska, kruszonka to najprostsze ciasto na świecie, a w jej wydaniu może być również najzdrowsze.

Do przygotowania "malinowego chruśniaku" potrzeba: 300 gram malin, 200 gram mąki orkiszowej, 100 gram oleju kokosowego, 4 łyżki miodu wielokwiatowego.

"Mąkę przesiewamy przez sitko i mieszamy z olejem kokosowym i miodem. Następnie ugniatamy kulkę i chowamy ją do lodówki na ok 30 minut do schłodzenia. Do dużej ceramicznej formy do pieczenia, ścieramy na drobnej tarce połowę ciasta, rozsypujemy równomiernie maliny i ścieramy drugą część schłodzonego ciasta. Zapiekamy w temperaturze 200 stopni, 20 min" - instruuje Monika Mrozowska.