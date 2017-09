Kurki serowo-tymiankowe pod ciastem francuskim

Świeże zioła można wykorzystać dla wzmocnienia smaku oraz dekoracji dowolnych dań. Delikatne listki tymianku przepysznie uzupełnią zapiekane pod ciastem francuskim kurki.

Składniki 200 g świeżych kurek

1 łyżka masła

200 g serka topionego

100 ml słodkiej śmietanki

1 mały pęczek świeżego tymianku

100 g sera żółtego np. Aldamer MSM Mońki

100 g gotowego ciasta francuskiego

pieprz czarny i sól do smaku

Sposób przygotowania

Kurki oczyścić i poddusić na maśle na wolnym ogniu przez parę minut. Dodać serek topiony, słodką śmietankę i podgrzewając delikatnie zamieszać. Doprawić do smaku solą, pieprzem i świeżym rozmarynem. Tak przygotowanym farszem wypełnić małe naczynia do zapiekania, do ¾ ich wysokości. Posypać utartym serem żółtym np. Aldamer. Na wierzch wyłożyć podwójnie złożone ciasto francuskie. Następnie zapiec w piekarniku w temperaturze 190 st. C, przez ok. 12 minut. Smacznego!

