Lasagne w wersji bardzo pomidorowej

Sprawdzi się jako danie na niedzielny obiad i na imprezę z przyjaciółmi

Zdjęcie Lasagne /©123RF/PICSEL

Składniki 8 płatów lasagne

4 duże pomidory

cukinia

mały słoiczek pomidorów

suszonych w oleju

cebula

2 ząbki czosnku

150 g mozzarelli lub sera pleśniowego

2 łyżeczki ziół prowansalskich

sól morska, pieprz do smaku

3 łyżki kaparów

bazylia i czarne oliwki do dekoracji. Składniki - sos 2 łyżki masła

2 łyżki mąki

2 szkl. mleka

sól, biały pieprz

1/2 łyżeczki gałki muszkat.

Sposób przygotowania

1. Cebulę i czosnek posiekaj. Rozgrzej na patelni 2 łyżki oleju z susz. pomidorów. Zeszklij cebulę i czosnek. Dodaj drobno pokrojone pomidory suszone i dwa pomidory świeże, zioła i duś do zgęstnienia. Dopraw solą i pieprzem.



2. Przygotuj sos (beszamel). W garnku rozpuść masło, oddaj mąkę, wymieszaj i dodawaj stopniowo mleko, mieszając trzepaczką. Sos powinien mieć jednolitą, gładką konsystencję. Dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową.



3. W natłuszczonym naczyniu żaroodpornym rozłóż warstwami pomidory, płaty lasagne, plastry cukinii i beszamel do wyczerpania składników. Wierzch posyp tartym serem i połóż plastry pomidorów.



4. Zapiekaj w piekarniku nagrzanym do 180°C (z funkcją góra-dół) przez 40 min. Przed podaniem udekoruj kaparami, oliwkami i bazylią.