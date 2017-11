Lazania z batatem

Lazania w oryginalnym wydaniu

Zdjęcie Lazania z batatami /©123RF/PICSEL

Składniki 16 płatów suchego lasagne

2 bataty

1 szkl. posiekanego jarmużu

1 cebula czosnkowa lub cukrowa

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka suszonego rozmarynu

sól ziołowa pieprz

orzeszki pinii lub ziemne do dekoracji

15 dag żółtego sera

olej Składniki - beszamel 5 dag masła

po 250 ml mleka i bulionu warzywnego

6 łyżek mąki pszennej

2 cebule szalotki lub dymki

starta gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania

1. Bataty obierz, umyj i pokrój na cienkie plasterki. Cebulę obierz, posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę. 1 łyżkę oleju rozgrzej na patelni, włóż bataty, podsmaż na rumiano. Oprósz rozmarynem i pieprzem, przełóż do miseczki. Na tej samej patelni podsmaż jarmuż, cebulę i czosnek. Gdy jarmuż zmięknie, zdejmij go z patelni. Wsyp na nią orzeszki, upraż je.



2. Beszamel: szalotki obierz, posiekaj. Rozgrzej masło, wrzuć szalotki, oprósz mąką. Smaż 1-2 min. Zdejmij z ognia, dolewaj porcjami mleko i bulion, ciągle mieszając. Gotuj 5-7 minut, dopraw gałką i solą.



3. Wysmaruj olejem naczynie do zapiekania. Wlej odrobinę beszamelu. Warstwami układaj płaty makaronu oraz bataty i jarmuż. Każdą z nich polewaj beszamelem. Piecz ok. 60 minut w 170 st. C. Posyp orzeszkami i startym serem, zapiekaj kolejne 5 minut.