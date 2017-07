Lekka zapiekanka z pomidorami

Dietetyczny obiad. Pysznie i lekko

Zdjęcie Zapiekanka z pomidorami /©123RF/PICSEL

Składniki 300 g makaronu, np. świderki pełnoziarniste np. Arrighi

1/2 słoiczka Pomidorów półsuszonych w oleju słonecznikowym np. Ponti

250 ml jogurtu naturalnego

1 jajko

100 g łososia wędzonego, np. sałatkowego

3 łyżki pomidorów pokrojonych z puszki

1/3 małej cukinii

2-4 pomidory, np. śliwkowe

1/3 pęczka szparagów lub fasolki szparagowej (młodej)

2 ząbki czosnku

2 łyżeczki sera parmezan

1 łyżka ziół prowansalskich

szczypta soli, pieprz

1 łyżka oleju spod pomidorków

Sposób przygotowania

Makaron ugotuj w osolonej wodzie. Połącz ze sobą jogurt, pomidorki suszone, pomidory z puszki, łososia (jeśli masz go w większych kawałkach - pokrój), jajko, czosnek (starty), zioła prowansalskie. Odłam zdrewniałe końcówki szparagom. Potnij szparagi wzdłuż, tak przygotowane pokrój na mniejsze kawałki. Posmaruj olejem dwie foremki lub jedną większą. Połącz ze sobą makaron z sosem. Przełóż do foremek. Cukinię, pomidory pokrój w grubsze plasterki. Wyłóż je na makaron. Posyp szczyptą soli oraz ziołami. Zapiekaj w temperaturze 180°C z termoobiegiem przez ok. 15 minut. Przed podaniem posyp tartym serem