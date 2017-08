Idealne w upalny dzień

Zdjęcie Lody grejpfrutowe /materiały prasowe

Składniki Szklanka soku z grejpfruta

Herbata np. Akbar Pure Ceylon

½ łyżki miodu

Mięta

Sposób przygotowania

Mięte dokładnie ucieramy z miodem. Herbatę parzymy i czekamy aż ostygnie. Dodajemy do niej sok grejpfrutowy, utartą miętę z cukrem i mieszamy na jednolitą masę. Jeśli sok nadal nie jest wystarczająco słodki, dodajemy więcej miodu. Powstały napój wlewamy do foremek do lodów. Mrozimy przez kilka godzin.